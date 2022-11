Milano. Incidente lungo la Tangenziale Est, 6 feriti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 novembre 2022 – Intorno alle ore 5.20 di stamane, al Km. 8+000 tra gli svincoli di MI – Lambrate/Segrate e S.S. 11 C.na Gobba – Treviglio in direzione Nord, è avvenuto un grave incidente, la cui dinamica è in fase di accertamento, nel quale sono rimasti coinvolti una donna di 35 anni, due ragazze di 24 e 25 anni, un 19enne, un 26enne e un 21enne.

Sul posto sono giunte sei ambulanze, due automediche, i Vigili del Fuoco e la Polstrada. Cinque feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, un ferito all’ospedale Niguarda in codice rosso.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi è temporaneamente chiusa l’ENTRATA a MI – Lambrate/Segrate (Km. 7+313) sul ramo E. T.E. N da MI-Lambrate in direzione Nord.

Redazione