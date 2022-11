Ritrovata senza vita, sul versante del Cornizzolo che guarda verso Canzo, la donna dispersa

(mi-lorenteggio.com) CANZO (CO), 1 novembre 2022 – Ritrovata senza vita, nella tarda serata di ieri, sul versante del Cornizzolo che guarda verso Canzo, la donna le cui ricerche erano cominciate nel pomeriggio di ieri, lunedì 31 ottobre 2022.

L’attivazione per la Stazione del Triangolo Lariano è arrivata intorno alle 13:00, impegnati anche i Vigili del fuoco; sul posto anche l’elisoccorso di Milano di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e l’elicottero della Giardia di Finanza, che ha a bordo il sistema Imsi – Catcher per rilevare il segnale del telefonino. La donna era con altre persone, sono scese dal rifugio Sec dalla cima del Cornizzolo verso Gajum ma poi si sono persi di vista. Non riuscivano più a contattarla, allora hanno dato l’allarme. Le ricerche proseguono.

Redazione