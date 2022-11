AUTONOMIA, PRESIDENTE FONTANA: MINISTRO CALDEROLI HA IDEE CHIARE PER CONCLUDERE RAPIDAMENTE IL PERCORSO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 02 novembre 2022 – “Quello di oggi è stato un incontro molto positivo. Il ministro Calderoli ha dimostrato di avere le idee chiare, prevedendo tempi prestabiliti, per concludere rapidamente il percorso verso l’Autonomia differenziata”. Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’appuntamento sull’Autonomia con il ministro Roberto Calderoli, questa mattina a Roma. “Ora – ha proseguito il governatore – attendiamo che ci venga presentata la proposta di legge attuativa che, sulla base dei principi espressi, noi condividiamo. Successivamente si procederà con l’iter previsto da questa legge: la pre-intesa, il passaggio in sede di Commissione parlamentare, la definizione dell’accordo con il Governo e il passaggio parlamentare finale”.

“Quando la legge sull’Autonomia sarà in vigore – ha concluso Fontana – dimostreremo in maniera chiara come le Regioni riescano a essere più efficienti, con un Governo vicino al territorio, rispetto alle scelte fatte indistintamente dal Governo centrale per tutto il Paese. Il territorio italiano ha diverse specificità e nessuno meglio degli amministratori locali può conoscerle”.