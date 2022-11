BERTOLASO – ALTITONANTE: “AUGURI DI BUON LAVORO. PERSONA DI ALTISSIMO PROFILO, SCELTA GIUSTA PER RIPARTENZA SANITÀ LOMBARDA”

Milano, 2 novembre 2022 – “I migliori auguri a Guido Bertolaso, nuovo assessore al Welfare di Regione Lombardia”. È il commento del consigliere regionale di Forza Italia, Fabio Altitonante.

“Tra i migliori gestori delle emergenze al mondo, è la persona giusta per far ripartire la sanità lombarda, ancora fortemente provata dalla pandemia. Per due anni, a causa del Covid, sono state sospese molte attività sanitarie, soprattutto gli esami per la prevenzione, con effetti a lungo termine sulla tempestività della diagnosi. Oggi è necessario un piano straordinario e l’assessore Bertolaso saprà dare un contributo decisivo per la ripresa.

Bertolaso non si è mai tirato indietro per il nostro Paese, da abruzzese di origine ricorderò sempre il suo impegno dopo il terremoto 2009 al fianco del Presidente Berlusconi, e per la Lombardia, in prima linea nella guerra contro il Covid.

Oggi, di nuovo, si è messo al servizio della nostra Regione e del Presidente Fontana: questo è lo spirito della Lombardia, poche parole e subito al lavoro”.