Bollate. Stagione termica, accensione dei caloriferi da domani 3 novembre

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 2 novembre 2022 – Il Comune informa che da domani, 3 novembre, gli impianti termici potranno essere accesi per un massimo di 13 ore giornaliere, con il termostato regolato a 19 gradi Centigradi e con una tolleranza di 2 gradi (minimo 17, massimo 21 gradi).

Si invitano tutti i cittadini a tenere comportamenti consapevoli e orientati al risparmio energetico, sia per evitare aumenti di bollette spropositati che per diminuire l’inquinamento ambientale, cercando di utilizzare gli impianti solamente in caso di effettiva necessità.

Redazione