Cesano Boscone. Ecco i progetti del Bilancio Partecipativo e grazie al PNRR nuovo polo dell’Infanzia in via Vespucci e riqualificazione nido comunale La Coccinella

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 2 novembre 2022 – Il Comune ha ottenuto 3,5 milioni di euro di fondi PNRR per la realizzazione del Nuovo polo dell’infanzia in via Vespucci (2,424 mln) e per la riqualificazione strutturale ed energetica del nido comunale La Coccinella di via Garibaldi (1,150 mln).

Il nuovo Polo dell’infanzia sorgerà tra la scuola media Leonardo Da Vinci e la primaria “Monaca” sfruttando l’ampia porzione di giardino in disuso compresa tra i due edifici e sarà dedicato al sistema integrato 0-6 anni di educazione e di istruzione, disegnato dal decreto legislativo 65/2017, rivolto ai piccoli cesanesi dalla nascita a sei anni. Il Polo è pensato come un laboratorio permanente di ricerca, innovazione e apertura al territorio per offrire ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie un’esperienza formativa di qualità d’eccellenza. Offrirà infatti un percorso con obiettivi pedagogici condivisi tra personale educativo e insegnanti garantendo il benessere generale dei bambini e delle famiglie che potranno beneficiare di un polo di servizi di reciproco scambio e di sostegno. La nuova struttura arricchirà inoltre l’offerta di servizi educativi e scolastici presenti sul territorio, ampliando la possibilità di scelta da parte delle famiglie. Attraverso la nuova opportunità l’ente potrà dare risposte alla crescente domanda di posti riscontrata nel post-pandemia gestendo con maggiore efficienza le liste d’attesa.

Il nuovo edificio sarà realizzato su un unico piano. Dal punto di vista delle prestazioni energetiche la struttura ridurrà pressoché a zero i consumi e sarà dotata di un sistema di gestione domotica degli impianti. La scuola presenterà un grande salone comune centrale attorno al quale saranno distribuite le aule, ciascuna delle quali sarà dotata di servizi igienici indipendenti per i bambini delle varie fasce di età. Saranno inoltre previsti servizi collettivi quali biblio-ludoteca, uno spazio dedicato al riposo pomeridiano dei bambini e spazi polifunzionali. Una seconda area del complesso punta ad ospitare tutte le attività di apprendimento, creando un rapporto di interscambio tra le singole sezioni, le aree comuni e gli spazi didattici anche all’aperto.

Le risorse del PNRR finanzieranno anche la radicale riqualificazione del nido comunale “La Coccinella” di via Garibaldi, edificio su un unico livello di 900 mq lordi di superficie, e dotato di un ampio spazio verde attrezzato con percorsi e giochi per le attività di svago. La costruzione del nido comunale risale al 1973 e nel 2004 è stato sottoposto a collaudo statico. Il progetto prevede l’adeguamento dei sistemi di sicurezza alle attuali normative antincendio e sismiche, opere edili di riqualificazione generale, l’abbattimento di barriere architettoniche e l’efficientamento energetico dell’involucro attraverso la realizzazione di un cappotto termico. Nei lavori è prevista anche l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura che alimenterà gli utilizzi elettrici e i sistemi di raffrescamento e riscaldamento dell’edificio. Dal punto di vista dell’efficienza gli interventi porteranno il nido comunale al miglioramento di almeno due classi energetiche.

“Grazie a questi due nuovi finanziamenti – commenta l’assessore ai Lavori pubblici e all’ambiente Marco Pozza – riusciremo, da una parte, a offrire un miglioramento dei servizi alla nostra cittadinanza e dall’altra a ristrutturare, ammodernare, mettere in sicurezza ed efficientare le nostre strutture. In questo modo ridurremo anche i costi energetici e produrremo risparmi sempre più importanti. Il PNRR su Cesano Boscone guarda alle nuove generazioni. I futuri cesanesi potranno così crescere in spazi più belli e più sicuri. Si apre ora la sfida progettuale e di risposta alle tempistiche ristrette, ma intendiamo lavorare tutti a fondo affinché il risultato sia positivo”.

Nonostante la certezza del finanziamento sia giunta solo negli ultimi giorni, infatti, gli enti beneficiari avranno tempo solo fino al 31 marzo 2023 per affidare i lavori. “Dal punto di vista amministrativo – precisa il sindaco Simone Negri – la scadenza è domani, anzi stasera. Dovremo correre per sviluppare una progettualità così complessa e lanciare la gara per individuare la ditta appaltatrice in 5 mesi scarsi. Mi sto muovendo con gli altri sindaci e l’ANCI per cercare di individuare soluzioni comuni, qualora fosse impossibile derogare alla data di fine marzo: il Ministero ha lanciato il bando a dicembre dell’anno scorso e ha fornito le risposte solo 11 mesi dopo, ora non può cadere il peso di questo ritardo sui comuni che rischiano di non rispettare l’appuntamento per una mole di lavoro veramente onerosa. L’Italia, non solo Cesano, non può steccare un appuntamento così decisivo per l’educazione, l’istruzione e aggiungo anche per sostenere la natalità. Noi siamo comunque protesi al raggiungimento dell’obiettivo – prosegue il sindaco – e vogliamo una ‘Cesano per i bambini’: se riusciremo a cogliere questa opportunità straordinaria, oltre ad avere in posizione baricentrica del territorio un percorso educativo innovativo, saremo in grado di raggiungere ‘l’obiettivo Lisbona’, ossia disporre di 33 posti-nido su 100 bimbi residenti sotto i 3 anni. Credo sia un traguardo di civiltà per cui valga la pena spendersi per un comune che affronti le sfide future con più servizi per i cittadini e le famiglie.”

Per quanto riguarda il bilancio partecipativo, quasi un migliaio di click, espressi da circa 600 cesanesi sui 7 progetti finalisti di Scegliamo Cesano, il bilancio partecipativo promosso dal Comune e finanziato con 200 mila euro.

Due le proposte più votate: “Save Water, Save Life”, per realizzare un pozzo che permetta l’utilizzo di acqua di prima falda da utilizzare per irrigare le aree verdi e “Un giardino più verde, da amare, sorridere, respirare”, che propone la riqualificazione del giardinetto della scuola dell’infanzia Saragat di via Libertà con nuovi giochi per i bambini.

Le due idee progettuali hanno raccolto rispettivamente 192 e 163 voti espressi unicamente sulla piattaforma dedicata (https://comune.cesano-boscone.bipart.it). Il costo stimato dei due progetti ammonta a 100 mila euro ciascuno, cifra che assorbe per intero il budget messo a disposizione dall’amministrazione comunale.

Il consenso sulle altre 5 proposte si è così distribuito: 139 voti per il “Parco 3 generazioni: nuova vita per il parco Borsellino”, che prevede la riqualificazione dell’area verde e quella annessa alla Sala della Trasparenza, per renderla fruibile a tutte le fasce d’età; 129 voti per “Più sicurezza nelle strade”, che propone ulteriori interventi per la sicurezza stradale nella zona di via Monte Grappa; 114 voti per la proposta “Più protezione alle fermate ATM con pensiline attrezzate” con sedute per i viaggiatori in attesa dell’autobus; 109 voti per “Sport e impatto ambientale” che chiede di dotare il centro sportivo Cereda di pannelli solari per il risparmio energetico e infine 101 voti per nuovi “Attrezzature sportive innovative per i giovani” nel parco Aldo Moro.

“Un risultato importante, non scontato – commenta il sindaco Simone Negri – che dimostra come i cittadini quando ne hanno l’occasione propongono e si attivano in prima persona per prendersi cura della propria città. Il bilancio partecipativo è un lungo e a tratti complesso processo amministrativo che ha un doppio valore: promuovere la partecipazione dei cittadini e realizzare progetti belli e utili per la nostra città”.

“Una mobilitazione davvero positiva che nasce dal tessuto vivo e propositivo di cui Cesano è ricca – aggiunge la Consigliera comunale delegata alla Partecipazione Laura Matilde Bersani. I progetti esclusi costituiranno valide proposte, peraltro già vagliate dai nostri uffici tecnici, che potranno essere realizzate con altri fonti di finanziamento”.