Ceriano. Frazioni, Scuole, Tennis: investimenti sulle strutture sportive

Il padel è già realtà, mentre in primavera la nuova pista d’atletica alle scuole

(mi-lorenteggio.com) Ceriano, 3 novembre 2022. E’ già operativo da qualche mese il nuovo campo da padel realizzato all’interno del Club tennis Ceriano di via Campaccio, grazie anche al contributo economico dell’Amministrazione comunale. Si tratta di un nuovo impianto sportivo, che va ad aggiungersi agli altri due campi da padel ricavati precedentemente dall’adattamento di campi da calcetto esistenti. Si è arricchita così l’offerta di pratica sportiva all’interno di un’area che richiama quotidianamente la presenza di numerosissimi appassionati, aggiungendo al tennis e al calcetto anche il padel, disciplina sportiva in forte ascesa. L’Amministrazione comunale ha deliberato la scorsa primavera un contributo economico di 12.000 euro all’anno per tre anni a parziale copertura dei costi di realizzazione del nuovo impianto che entra a far parte del patrimonio immobiliare del Comune di Ceriano Laghetto. Nelle scorse settimane sono stati completati i passaggi burocratici preliminari necessari alla realizzazione della nuova pista d’atletica nell’area esterna della scuola secondaria Aldo Moro. L’intervento ha un costo preventivato di circa 50 mila euro. E’ invece imminente l’accensione dell’illuminazione del campo da calcetto al Villaggio Brollo. L’impianto è stato completato e si attende solo l’allacciamento alla rete da parte della società di distribuzione dell’energia elettrica a cui è già stata avviata richiesta. La novità di questo intervento è che è stato posizionato anche un lampione per l’illuminazione dell’area cani in orario serale, con accensione automatica con crepuscolare. Infine anche a Dal Pozzo avrà nuova vita il campo sportivo “Antonio Bottaro” che la giunta comunale, tramite una delibera, ha assegnato temporaneamente all’A.S.D. Braves, associazione sportiva di baseball. “Abbiamo a cuore la pratica sportiva per tutti e per questo cerchiamo di mettere a disposizione dei cittadini il maggior numero di impianti e di renderli sempre più attrattivi ed efficienti” -commenta il sindaco Roberto Crippa. “Altri nuovi impianti vanno ad arricchire la già notevole dotazione di spazi dedicati allo sport presenti a Ceriano Laghetto” -commenta il Consigliere delegato allo Sport, Giuseppe Radaelli. Gli investimenti sugli impianti sportivi sono un segnale importante rivolto specialmente ai nostri giovani, perché da sempre questa Amministrazione crede nell’importanza della pratica sportiva non solo dal punto di vista della salute e della prevenzione ma anche come occasione di formazione, crescita e socializzazione”.