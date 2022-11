Halloween. La casa delle streghe e spiriti a Bubbiano – FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Bubbiano, 3 novembre 2022 – C’è un luogo misterioso, una villa, che da anni, ad Halloween, viene raggiunta da numerosi visitatori, grandi e piccini, che vogliono vedere cosa accade in quella via, la Via Prato Vecchio, via il cui nome non è per niente rassicurante. Spiriti e streghe si riappropriano di uno spazio per una notte intera, incutendo terrore e facendosi conoscere di persona ai numerosi ospiti!

Chi utilizza il navigatore per raggiungere questo luogo mostruoso, già capisce, non solo che il luogo non è tanto vicino a Milano, ma, quando vede che la via vicina a Via Prato Vecchio si chiama via Prato Nuovo capisce, che qualcosa di strano già c’è. Ovviamente!

O chi dà il nome delle vie a Bubbiano ha poca fantasia, oppure, sapendo ciò che accade in via Prato Vecchio, ha voluto e ben distinguere la via Prato Vecchio per quello che accade nella notte degli spiriti e delle streghe.

Quindi, o per curiosità o per temerarietà, chi si mette in viaggio alla ricerca della casa sa che può succedere di tutto. Tanti i visitatori da tutto il territorio.

Una volta trovata la casa, ragnatele, foschie e clima terrificante accolgono chi cerca il posto originale per Halloween; l’atmosfera invoglia a suonare e provare e dire la frase magica: Dolcetto e Scherzetto? Trick or treat?

Ma, una volta entrati cosa succede? A dircelo è stato l’eco del vento caldo del deserto, Ghibly, (alias Francesco Lombardi), il quale tormentandoci nel mezzo della notte con il suo eco persistente, fino a oggi, 3 novembre, ci ha spinto scrivere per far conoscere cosa accade in via Prato Vecchio a Bubbiano.

Così, la lodevole iniziativa è organizzata, oltre all’aiuto di tanti parenti e stretti, da

Nunzia Finelli: l’organizzatrice

It: Williams Finelli (fratello)

Esorcista: Francesca Tramontana (cognata)

La suora: Lina Paladini (migliore amica)

Freddy: Mattia Muffi

Sposa cadavere: Elisa (cognata)

i quali, ogni anno, da sei anni a questa parte, organizzano un grande festa gratuita, totalmente dalle tante non partecipate feste che non coinvolgono i bambini.

Infatti, da qui l’idea della organizzatrice, che, sei anni orsono, ha promesso a suo figlio, deluso dal fatto che non gli aprivano le porte al suono del campanello e alla pronuncia della frase “Dolcetto o scherzetto?”, che avrebbe organizzato lei una grande festa, l’anno dopo, e così è stato. Con tanto impegno, oggi la festa è ha superato ogni aspettativa.

Infatti, oltre a mettere a disposizione la propria casa, ci vuole almeno una settimana per allestire la propria dimora per ospitare e spaventare tutti, con l’aiuto dei terrificanti personaggi.

Ovviamente, quest’anno erano molto carichi nell’organizzare la festa, dopo il blocco forzato per la pandemia.

Altra cosa importante, mi chiederete: “Cosa costa entrare?” Nessun costo, perchè l’iniziativa della festa è gratuita e non ha un costo, ma, per entrare basta solo la parola magica: “Dolcetto o scherzetto?

Vittorio Aggio