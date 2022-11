(mi-lorenteggio.com) Motta Visconti, 3 novembre 2022 – Intorno alle ore 12.15 di oggi, in via Vittorio Veneto, due auto si sono violentemente scontrate. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, due ambulanze, un’automedica e le forze dell’ordine. Uno dei due conducenti, un uomo di 45 anni, ha riportato un trauma al bacino, al volto e all’addome. Ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Vigevano in codice rosso. Valuta, ma, non ospedalizzata la conducente dell’altro veicolo.

V. A.