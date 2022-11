Più di mille alberi per le aree verdi di Trezzano

Trezzano sul Naviglio, 3 novembre 2022 – Il patrimonio verde di Trezzano sul Naviglio si arricchisce di 1.127 alberi grazie alla rinnovata collaborazione del Comune con SelvaUrbana, impegnata con i suoi attivisti volontari nella valorizzazione dei territori urbani attraverso la creazione di foreste.

Succederà venerdì 4 novembre anche a Trezzano sul Naviglio con due interventi di “forestazione partecipata” che vedranno anche il coinvolgimento delle scuole, del Polo Ulisse del Comitato di quartiere Boschetto e dell’associazione Salvambiente, oltre alle aziende sponsor.

Le nuove piante saranno messe a dimora in via Boccaccio, al parco dei Sorrisi e in via Metastasio.

Al mattino, alle ore 10 il primo intervento al parco dei Sorrisi a cui parteciperà il Comitato Boschetto insieme al Comune, alle scuole e a Selva Urbana con lo sponsor Woorlich.

Durante la manifestazione sarà presentato il murale a tema ambientale realizzato al parco dei Sorrisi nell’ambito del laboratorio di street art promosso dal Polo Ulisse gestito dalla cooperativa Ripari e condotto da Street Arst Academy.

Di pomeriggio, l’intervento di piantumazione vedrà protagonista l’azienda donatrice up2you e sarà aperto anche alla cittadinanza e agli studenti: il ritrovo è in programma alle ore 14 in via Boccaccio 90 (area parcheggio).