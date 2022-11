REGIONE, LUCENTE (FDI): APPROVATO IN COMMISSIONE MIO PDL SU PARCO AGRICOLO SUD MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 novembre 2022 – “Oggi la commissione Agricoltura ha dato l’ok al mio Pdl 218 sulla governance del Parco Agricolo Sud Milano. La legge passa adesso alla commissione Bilancio per poi approdare in Consiglio per l’approvazione definitiva.

Finalmente stiamo andando spediti verso l’approvazione di un Pdl che sarà fondamentale per la provincia di Milano. Ho cercato di trovare una quadra anche con l’opposizione, prendendo come unico obiettivo il bene delle aziende agricole e dei cittadini”.

Lo dichiara Franco Lucente, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

