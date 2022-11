(mi-lorenteggio.com) Cornegliano Laudense, 4 novembre 2022 – Intorno alla ore 14.15, in via Torino, in un cantiere stradale nella frazione di Mussa, un operaio di 23 anni è stato schiacciato da un macchinario per la ripazione delle buche stradali, riportando gravi traumi all’addome al bacino e ad un braccio. Sul posto e subito giunto l’elisoccorso e il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Matteo di Pavia.

V.A.