(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 novembre 2022 – Intorno alle ore 14.45, in un cantiere di via San Faustino, 18, un operaio di 58;anni è caduto da una impalcatura fa un’altezza di 10 metri, riportando un trauma cranico e uno ad una gamba. Soccoso dai dai Vigili del Fuoco e dai sanitari di una ambulanza e di un’automedica, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. In corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine, per accertare l’esatta dinamica

V. A.