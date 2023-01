Buccinasco (3 gennaio 2023) – La stagione culturale del Comune di Buccinasco riprende domenica 8 gennaio con una novità dedicata ai più piccoli. Al via “La Rassegna dei Piccoli”, con quattro spettacoli gratuiti dedicati a bambini e ragazzi in programma la domenica pomeriggio alle ore 16 all’Auditorium William Medini. La proposta si aggiunge alle numerose date già in cartellone della rassegna concertistica, della rassegna cinematografica e della rassegna teatrale per i più grandi, con musica, film e spettacoli che proseguiranno sino al mese di aprile, sempre con ingresso libero e gratuito.

Per bambini e ragazzi dai 9 anni in su, domenica 8 gennaio alle ore 16 all’Auditorium William Medini, BIBOteatro su proposta di Artènergia presenta “Scarpette rosse. Storia di un desiderio”, spettacolo liberamente ispirato dalla fiaba omonima di H. C. Andersen con la drammaturgia di Emanuele Aldovrandi e la regia di Massimo Somaglino, con Alessia Candido e Miriam Costamagna.

Redazione