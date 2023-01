VICENDA MASCHERINE, LE PRECISAZIONI DI ARIA SPA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 03 gennaio 2023 – In merito alla vicenda relativa alle mascherine mai arrivate, Aria Spa precisa quanto segue.

Successivamente a quanto formalizzato con nota protocollo del 27/02/2020 (nella quale erano riportati gli elementi contrattuali essenziali, compresi i termini della consegna), non avendo ricevuto i beni in oggetto nei tempi previsti, non avendo certezze sui futuri tempi di consegna, visto il pagamento anticipato e la conseguente condizione di rischio per le risorse pubbliche che si stava creando, Aria Spa ha ritenuto doveroso, in data 29/02/2020, segnalare la situazione alla Procura della Repubblica di Milano per le valutazioni di competenza.

La Procura, vista la documentazione presentata, ha sequestrato l’importo versato sul conto corrente dell’operatore economico.

Si precisa inoltre che la condizione di anticipo dell’intero importo della fornitura era stata richiesta dall’operatore economico per bloccare la merce, altrimenti destinata ad altri clienti.

L’anticipo dell’importo era reso possibile all’epoca dei fatti in deroga al codice dei contratti, per effetto degli specifici provvedimenti del Dipartimento di Protezione Civile nazionale.

Prendiamo atto oggi che il giudice si è pronunciato per l’assoluzione dell’operatore economico sul versante penale.

Ci preme sottolineare infine, che in un momento particolarmente difficile e caotico per il paese, Aria Spa ha sempre agito con il fine di acquisire velocemente i beni necessari alla gestione dell’emergenza, tutelando nel contempo le risorse pubbliche, scopo che, nello specifico caso, è stato raggiunto.

