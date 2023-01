Rho. Spazio Mast: riprendono le gite

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 gennaio 2023 – Sono riprese martedì 3 gennaio, al rientro dalle vacanze di Natale, le gite dei giovani e delle giovani dello SPAZIO MAST. Guidati dagli educatori della Cooperativa LaFucina e dai giovani volontari dello spazio MAST, una trentina fra ragazzi e ragazze preadolescenti stanno vivendo alcune esperienze al di fuori dello Spazio di via San Martino, trascorrendo in compagnia gli ultimi pomeriggi prima della ripresa delle lezioni scolastiche.

Le gite sono organizzate grazie al contributo del progetto “Coltivare Inclusione” finanziato da Regione Lombardia col “BANDO E-STATE E + INSIEME”.

Il 3 gennaio il gruppo si è divertito alla palestra Zero Gravity di Milano, fra tappeti elastici e giochi vari. Un momento in cui si è puntato in modo particolare sul movimento nello spazio riservato a chi voglia avvicinarsi al mondo dell’acrobatica e del freestyle con attrezzature ludico-sportive accessibili a tutti, che uniscono il gioco all’allenamento.

Oggi, mercoledì 4 gennaio, la trasferta ha avuto come meta Volandia, il Parco e Museo del Volo che si trova accanto all’aeroporto di Malpensa, a Somma Lombardo. Volandia è il più grande museo aeronautico italiano e, oltre a conservare oltre 100 velivoli, permette occasioni di divertimento, in particolare con i simulatori di volo.

Domani, 5 gennaio, i ragazzi affronteranno il percorso Dialogo nel buio organizzato a Milano dalla Fondazione Istituto dei Ciechi: nell’assenza totale di luce i visitatori per esplorare gli ambienti devono affidarsi esclusivamente a tatto, udito, olfatto e gusto. Nel percorso, della durata di un’ora, compiuto seguendo guide non vedenti, si attraversano diverse ambientazioni. L’ultima tappa è un bar dove, sempre nell’oscurità più totale, si commenta l’esperienza vissuta.

“Con queste prime esperienze riprendono le uscite sul territorio per i giovani e le giovani del MAST, dopo le chiusure forzate determinate dal Covid – spiega la Cooperativa LaFucina – L’augurio è che siano le prime di molte altre occasioni di aggregazione: sono momenti che ci permettono di vedere i ragazzi al di fuori dello spazio compiti, favoriscono la conoscenza tra loro e con noi, permettono di sviluppare autonomie negli spostamenti in treno e di mettersi in gioco affrontando paure e insicurezze. Gli educatori Silvia e Aldo e i giovani volontari del MAST stanno già pensando alle prossime mete per la primavera e anche per l’estate, sempre puntando ad attività che consentano di conoscere meglio i ragazzi e di socializzare, anche durante gli spostamenti”.