16^ Giornata Campionato Serie A: Super Inter! Milan e Juve si avvicinano verso la vetta

di Salvatore Lanno

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 gennaio 2023 – Finalmente dopo 52 giorni riparte il campionato di serie A. Dopo la sosta dei Mondiali tanti tifosi hanno di nuovo tirato fuori sciarpe e cappelli per le loro squadre del cuore. Protagonista della sedicesima giornata è l’Inter. Non solo per l’ottima prestazione e vittoria, ma perché è riuscita a battere la prima in classifica; il Napoli. Partenopei che incassano la prima sconfitta del campionato e si vedono ridurre il vantaggio dalle dirette inseguitrici. Gara subito a ritmo alto, soprattutto da parte dei padroni di casa che cercano di portarsi avanti. Inter che riesce ad arginare i portatori di palla avversari sfruttando molto le fasce laterali e con Calhanoglu, perfetto metronomo a centrocampo. Almeno 3 occasioni da gol sciupate dai ragazzi di Inzaghi. Vicinissimi al gol Di Marco, Darmian e Lukaku, ma la rete del meritato vantaggio arriva al 56’: Mkhitaryan serve Di Marco che con un traversone trova Dzeko pronto ad insaccare alle spalle di Meret. Gara che viene controllata dai neroazzurri fino al triplice fischio finale del direttore di gara Sozza. Spazio anche per il campione del mondo Lautaro Martinez che sostituisce un promettente Lukaku.

Milan e Juventus, seppur a fatica, portano a casa tre punti importanti avvicinandosi al Napoli. I rossoneri superano un’ottima Salernitana che combatte fino alla fine per un pari prezioso. Bianconeri che acciuffano la vittoria nei minuti finali con Milik.

Sorprendente vittoria del Lecce che batte la Lazio di Sarri. Nonostante il vantaggio di Immobile, i salentini ribaltano il risultato con Strefezza e Colombo. Ottima vittoria per la Sampdoria fuori casa con il Sassuolo: il lavoro di mister Stankovic inizia a portare i suoi frutti.

Deludente pareggio dell’Atalanta con lo Spezia che evita la sconfitta solo allo scadere della gara. Pareggiano con il punteggio di 1-1: Torino-Verona, Fiorentina-Monza e nel match serale Udinese-Empoli. La Roma di Mourinho aggancia la Lazio al quinto posto grazie alla vittoria sul Bologna.

Risultati:

Mercoledì

12.30

Salernitana-Milan 1-2

10° Leao, 15° Tonali, 83° Bonazzoli





Sassuolo-Sampdoria 1-2

25° Gabbiadini, 28° Augello, 64° Berardi





14.30

Spezia-Atalanta 2-2

8° Gyasi, 31° Nzola, 77° Hojlund, 93° Pasalic





Torino-Verona 1-1

45° Djuric, 64° Miranchuk





16.30

Lecce-Lazio 2-1

14° Immobile, 57° Strefezza, 71° Colombo



Roma-Bologna 1-0

6° Pellegrini





18.30

Cremonese-Juventus 0-1

91° Milik





Fiorentina-Monza 1-1

19° Cabral, 61° Carlos Augusto





20.45

Inter-Napoli 1-0

56° Dzeko





Udinese-Empoli 1-1

3° Baldanzi, 70° Pereyra

Classifica:

1 Napoli 41 2 Milan 36 3 Juventus 34 4 Inter 33 5 Lazio 30 6 Roma 30 7 Atalanta 28 8 Udinese 25 9 Torino 22 10 Fiorentina 20 11 Bologna 19 12 Lecce 18 13 Empoli 18 14 Salernitana 17 15 Monza 17 16 Sassuolo 16 17 Spezia 14 18 Sampdoria 9 19 Cremonese 7 20 Verona 6

Salvatore Lanno