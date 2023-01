Cusago. Nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta

(mi-lorenteggio.com) Cusago, 5 gennaio 2023. Da lunedì 6 febbraio 2023 partirà il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta. Verranno introdotte importanti novità, come la variazione del calendario di raccolta, che sarà consegnato alla cittadinanza con le indicazioni delle giornate di esposizione e le istruzioni per un corretto conferimento dei rifiuti.

Cosa cambia dal 6 Febbraio 2023?

– Nuovo calendario di raccolta porta a porta: attenzione alle nuove giornate di esposizione della carta e del rifiuto secco indifferenziato.

– Suddivisione del territorio comunale in Zona A e Zona B per permettere una migliore gestione del servizio di raccolta.

– Attivazione del servizio ingombranti a domicilio, chiamando il Numero Verde 800850505.

Per illustrarti al meglio tutte le novità è stato programmato un incontro informativo aperto alla cittadinanza che si terrà in Aula Consiliare martedì 31 Gennaio 2023 alle ore 18.30.

Per continuare a tenere aggiornati gli utenti si ricorda che sono attivi tutti i canali di comunicazione integrata a disposizione del Consorzio Navigli:

– Numero Verde integrato 800850505 – attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18 – per effettuare segnalazioni di disservizi, richiedere informazioni sulla raccolta e sulle fatture.

– Sito del Consorzio Navigli Consorzio dei Navigli S.P.A. (consorzionavigli.it)

– App Rifiuto Zero scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store, una guida in tempo reale che permette di effettuare segnalazioni e di attivare un sistema di alert automatici per una puntuale esposizione dei sacchetti/contenitori di raccolta.

V.A.