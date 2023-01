Milano e hinterland. VIDAS cerca nuovi volontari

Candidature aperte fino al 15 gennaio, segue un corso di formazione.

Obiettivo: portare aiuto e compagnia ai pazienti adulti in Casa VIDAS, Day Hospice o a domicilio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 gennaio 2023. Essere parte integrante di un’équipe multidisciplinare che fornisce supporto concreto ai malati inguaribili e alle loro famiglie. Questo significa diventare volontario in VIDAS, l’organizzazione che da oltre 40 anni garantisce ai propri assistiti il diritto di vivere con dignità fino all’ultimo istante, sia a casa sia in hospice.

Oggi VIDAS è alla ricerca di nuovi volontari, persone specialiche abbiano voglia di dedicare un po’ delle proprie attenzioni e del proprio tempo per contribuire a migliorare la qualità dell’assistenza offerta ai malati accolti in Casa VIDAS, al Day Hospice oppure curati al loro domicilio.

Requisiti fondamentali per diventare volontari VIDAS sono la maggiore età e la disponibilità a seguire nei mesi di febbraio e marzo un percorso di formazione gratuito che fornisce le basi per entrare in contatto con il contesto in cui VIDAS opera.

Per candidarsi è possibile scrivere, entro il 15 gennaio, a formaz.volontari@vidas.it

Il volontario VIDAS è una figura “professionalizzata” che, dopo un’attenta selezione, viene rigorosamente preparata all’assistenza e in ogni momento può contare su un sostegno psicologico individuale. Collabora con l’équipe sanitaria per supportare il nucleo paziente/famiglia offrendo al malato una compagnia affettuosa, un ascolto partecipe e, quando possibile, momenti di distrazione. Per la famiglia è un riferimento e un sostegno anche nei problemi pratici della vita quotidiana.

I volontari VIDAS hanno un forte senso di responsabilità e una grande motivazione, sanno mettersi in gioco ed essere amici, confidenti e presenza solida per l’intera famiglia in un momento tanto difficile.

Da sempre in VIDAS il volontariato è un’attività fondamentale: lo Statuto dell’Associazione, infatti, riconosce ai volontari attivi la qualifica di soci e due di loro siedono anche nel Consiglio Direttivo. Oggi l’associazione può contare complessivamente su oltre 350 volontari attivi sia a casa dei pazienti, adulti e bambini, a Milano, Monza e in 112 comuni dell’hinterland, sia negli hospice Casa VIDAS e Casa Sollievo Bimbi, entrambi in via Ojetti 66 a Milano.