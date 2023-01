54^ BEFANA BENEFICA IN MOTO: IN MIGLIAIA RITORNANO AD INVADERE LE STRADE DI MILANO – FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 gennaio 2023 – Dopo due anni di stop, causa covid, si è svolta la tradizionale Befana Benefica del Motociclista, giunta alla 54^ edizione, organizzata dal Motoclub Ticinese. Questa è l’edizione del “Ritorno”.

Il lungo e festante corteo è partito, non più dal centro storico cittadino (prima Piazza Duomo, poi, Corso Sempione), ma, da via De Gasperi, al Gallaratese, ed è giunto al piccolo cottolengo Don Orione, in via Caterina da Forlì, senza, poi, procedere per Cesano Boscone, come è sempre avvenuto, all’istituto Sacra Famiglia.