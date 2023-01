CECCHETTI (LEGA): “CORDOGLIO E DOLORE PER SCOMPARSA FONDATORE DELLA SEZIONE DI CERIANO LAGHETTO, IL MUSICISTA ARNALDO CIATO”

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 6 gennaio 2023 – “La Lega non è solo un movimento politico, è una grande famiglia, dove ci si conosce tutti, almeno a livello provinciale, per cui quando se ne va un nostro militante se ne va uno di noi. Oggi la sezione di Ceriano Laghetto e tutta la Lega Lombarda piangono la scomparsa del maestro Ciato, lo chiamavano tutti così, il maestro Arnaldo Piuri, apprezzato compositore e musicista, storico militante e fondatore della sezione locale, uno sempre in prima fila, anche se aveva i suoi anni, quando c’era da fare un gazebo o un’iniziativa, uno che ci credeva, che il movimento lo serviva e non se ne serviva. Ci stringiamo intorno alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore. Ciao maestro Ciato.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione