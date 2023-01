WELFARE. IL 15 GENNAIO A MILANO TORNA LA RACCOLTA INDUMENTI PER I SENZA DIMORA: ECCO DOVE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 gennaio 2023 – Domenica 15 gennaio, dalle 9,30 alle 17,30, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del Terzo settore che contribuiscono all’attuazione del piano freddo, organizza una raccolta di indumenti destinati ai senza dimora aperta a tutti i cittadini e le cittadine.

Verranno allestiti dieci punti sul territorio e in questi luoghi chiunque potrà consegnare vestiti, in buono stato e puliti, da donare a chi non ha una casa e vive per strada o nelle strutture di accoglienza. Gli indumenti donati verranno poi distribuiti tra le strutture di accoglienza e le diverse associazioni che hanno partecipato alla giornata li utilizzeranno per i loro utenti nei centri diurni, in strada, nelle mense, nelle docce e nei guardaroba dedicati.

I punti raccolta saranno allestiti presso i seguenti indirizzi:

Fondazione Progetto Arca, piazzale Baracca angolo via Enrico Toti

Fondazione Arcadia, piazza della Repubblica

Fondazione Progetto Arca, presso la loro sede in via Sammartini 106

Fondazione Fratelli S. Francesco, piazza Baiamonti

Opera Cardinal Ferrari e Ronda Carità, piazzale Cantore angolo viale Papiniano

Fondazione Isacchi Samaja, presso la loro sede in via Nino Bixio 30

Remar Italia, piazza XXIV Maggio

Fondazione CUMSE, piazza Argentina angolo via Mercadante

City Angels, presso la loro sede di via Pollini 4

Misericordia Milano Sant’Ambrogio e Casa della Carità, piazza Amendola

