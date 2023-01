A ‘SISTER ACT’ LO SCUDETTO DEGLI SPETTATORI DEL 2022. AL NAZIONALE DI MILANO RECORD DI 80.000 PRESENZE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 gennaio 2023 – È Sister Act ad aggiudicarsi lo scudetto 2022 dello spettacolo teatrale più visto in Italia. Il Teatro Nazionale di Milano bissa dunque il traguardo già raggiunto lo scorso anno con Pretty Woman.

Il musical diretto da Chiara Noschese, tra fine settembre e dicembre, ha fatto registrare oltre 80.000 presenze andando così a superare il record raggiunto nel 2021 da ‘Pretty woman’ che, sempre al Teatro Nazionale, si era aggiudicato il 1° posto di questa speciale classifica con la stessa cifra totale di 80.000 spettatori comprese però le repliche dei primi mesi del 2022.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questo traguardo – dice Matteo Forte, amministratore delegato di Stage entertainment, multinazionale dello spettacolo che ha prodotto sia ‘Sister act’, sia ‘Pretty woman’ e direttore del Nazionale e del Lirico ‘Giorgio Gaber’ di Milano – perché avevamo l’obiettivo di poter regalare un piccolo, ma significativo, spazio di spensieratezza a tutti coloro che hanno visto lo show”.

Ad amplificare la soddisfazione di Matteo Forte c’è poi un elemento importante e nuovo che ha riguardato la produzione del musical campione d’incassi. Infatti parte del cast, sia artistico che tecnico, che ha contribuito al successo di ‘Sister Act’ è stato selezionato e ingaggiato attraverso ‘heArt’, la piattaforma social (www.heart-social.com) dedicata agli appassionati dello spettacolo e più in generale dell’arte che propone, fra l’altro, la possibilità di effettuare casting e dimostrare il proprio talento attraverso performance di vario genere.

