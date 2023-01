Troppi furti in città, intensificata la sicurezza a Bellagio

(mi-lorenteggio.com) Bellagio, 7 gennaio 2023 – Il prefetto di Como, Andrea Polichetti, ha riunito ieri il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sul tema della prevenzione dei furti in appartamento nel territorio comunale di Bellagio.

Dopo una puntuale disamina della situazione, anche a seguito dei numerosi furti in appartamento avvenuti nello scorso mese di dicembre, che hanno destato particolare preoccupazione presso la comunità locale, è stato deciso di intensificare i servizi straordinari di controllo del territorio da parte della questura.

Verrà, quindi, implementato lo scambio informativo tra i sistemi di vigilanza elettronica già in utilizzo, di cui è previsto il potenziamento con l’integrazione di altre 18 videocamere, mentre, sempre in tale direzione, il comune di Bellagio valuterà la possibilità di istituire, nell’ambito della sottoscrizione dei patti di sicurezza con la prefettura, un protocollo d’intesa per il controllo di vicinato per corrispondere ulteriormente alla domanda di sicurezza dei cittadini.

«È importante assicurare livelli di sicurezza adeguati al mantenimento dell’ordinata convivenza, a partire dalle comunità locali più piccole», ha dichiarato il prefetto sottolineando come questa sia una «condizione essenziale per il prosieguo della crescita economico sociale di quei territori».

Oltre ai vertici provinciali delle Forze di polizia, alla riunione hanno partecipato il sindaco di Bellagio e il comandante della Polizia locale.

