Al via Cinetrezzano 2023

Sabato 14 gennaio alle ore 15.30 al Centro Socio Culturale il primo appuntamento

dell’anno con la nuova rassegna cinematografica gratuita organizzata

dall’Amministrazione comunale. In programma il film “Pinocchio” di Guillermo del

Toro (2022).

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 9 gennaio 2023 – Torna “Cinetrezzano”, la rassegna cinematografica gratuita del sabato pomeriggio alle ore 15.30 al Centro Socio Culturale di via Manzoni: una proposta per ragazzi e famiglie organizzata in collaborazione con il Servizio Animazione Culturale cooperativa Giostra, con sette appuntamenti a partire da sabato 14 gennaio fino al 13 maggio.

Il primo film in programma è “Pinocchio” di Guillermo del Toro (2022) sabato 14 gennaio: film d’animazione in stop-motion basato sul romanzo di Carlo Collodi Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, ambientato però al tempo del fascismo.

Data e orario speciale in occasione della Giornata della Memoria, venerdì 27 gennaio alle

ore 17, con il film “La chiave di Sara” di G. Paquet-Brenner (2010), tratto dall’omonimo

romanzo di Tatiana de Rosnay che affronta un episodio poco noto della Shoah durante

l’occupazione nazista di Parigi: il rastrellamento del Velodromo d’Inverno.

Date e i film successivi: sabato 11 febbraio “Diabolik” di A. e M. Mainetti (2022); sabato 4 marzo “Le nuotatrici” di S. El Hosaini (2022, in occasione della Giornata della donna); sabato 25 marzo “È stata la mano di Dio” (2021); sabato 15 aprile “Sorry we missed you” di K. Loach (2019); sabato 13 maggio “Il principe di Roma” di E. Falcone (2022).

Le proiezioni si terranno alle ore 15.30 al Centro Socio Culturale di via Manzoni. Ingresso

libero.

V.A.