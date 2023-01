Bollate. Mensa scolastica, i pagamenti arretrati entro il 29 gennaio

(mi-lorenteggio.com) mBollate, 9 gennaio 2023. Pagamenti arretrati del servizio di mensa scolastica? La regolarizzazione per lo scorso anno scolastico (2021/2022) da parte delle famiglie degli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia (materne), primarie (elementari) e secondarie (medie) e che hanno usufruito del servizio, deve essere fatta entro domenica 29 gennaio.

MODALITA’

La regolarizzazione dei pagamenti va fatta solo ed esclusivamente attraverso il portale dedicato al servizio mensa, raggiungibile al sito internet https://bollate.ecivis.it, con le seguenti modalità previste dal sistema:

– pagamento on line attraverso il sistema PAGO PA direttamente da e-Civis

– creando, da e-Civis l’avviso di pagamento con cui saldare presso gli esercizi commerciali abilitati (ricevitorie Sisal Pay, tabaccherie).

Da lunedì 30 gennaio 2023 verranno inviate le ingiunzione comprensive di una sanzione amministrativa di 27,00 euro, a tutti coloro che non sono in regola con i pagamenti.

Il Comune precisa, inoltre, che tutti i pagamenti effettuati da lunedì 30 gennaio copriranno i soli pasti consumati nell’anno scolastico in corso (settembre 2022-giugno 2023) e non saranno utilizzati per sanare eventuali debiti.

Si ricorda alle famiglie che dal portale e-Civis è possibile visualizzare, in qualsiasi momento ed in totale autonomia, la situazione pasti.

Per eventuali chiarimenti, contattare l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Bollate, tel 02 35005563.

V.A.