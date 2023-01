Casatenovo. Nonna investita e uccisa da tir mentre accompagna nipotino a scuola

(mi-lorenteggio.com) Casatenovo (Lecco), 9 gennaio 2023 – Una nonna, Carla Viganò, 73 anni, è deceduta investita da un camion per salvare il nipotino. La donna stava accompagnando il bambino di 8 anni a scuola, rimasto illeso, e mentre stavano attraversando sulle striscie pedonali insieme l’incrocio tra la Sp La Santa e via San Gaetano a Rogoredo è sopraggiunto il tir. Che la ha travolta, ma, ha fatto in tempo a spingere via il nipotino, salvandogli la via. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso, giunto da Como, ma, la donna è deceduta.