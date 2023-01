Pavia. Iscrizioni alle scuole d’infanzia pubbliche cittadine comunali e statali anno 2023/2024

( mi-lorenteggio.com) Pavia, 9 gennaio 2023. Le iscrizioni alle scuole d’infanzia comunali e statali della città si svolgono dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023 con procedura on line all’indirizzo web sotto indicato:

https://portale-pavia.entranext.it/

Per accedere alla procedura è necessario avere le credenziali SPID.

Per informazioni sull’utilizzo della procedura è possibile scrivere all’indirizzo primainfanzia@comune.pv.it .

In allegato la Guida alle iscrizioni per l’anno 2023/2024 dove sono riportate tutte le informazioni per effettuare l’iscrizione.

V.A.