Primi passi nello sport con il fitwalking a Buccinasco

Buccinasco (9 gennaio 2023) – Camminare fa bene a tutti, giovani, adulti e anziani. È una forma di esercizio fisico vantaggiosa per tutte le età, in grado di migliorare la qualità della vita. Un modo divertente per mantenersi in salute, prevenire alcune patologie e ritrovarsi.

Il Comune e le farmacie comunali, tra gli eventi di “Lunga vita a Buccinasco”, invitano le cittadine e i cittadini a partecipare al progetto gratuito di Fitwalking: un’ora di camminata in gruppo la domenica mattina dalle 9.45 alle 10.45 con la guida del coach Gigi Mastrangelo (Asd Vpevents Walk & Sport).

Può aderire qualunque persona in condizioni di buona salute o con un buon controllo della propria malattia.

Il primo appuntamento è in programma domenica 15 gennaio, con ritrovo alle ore 9.45 davanti al Municipio di via Roma 2.