A Cinisello Balsamo al via i Dialoghi di Pace ambrosiani 2023 con l’Arcivescovo di Milano Delpini

(mi-lorenteggio.com) Cinisello Balsamo, 10 gennaio 2023 – Il messaggio di papa Francesco per la 56° Giornata Mondiale della Pace risuonerà, per credenti e non credenti, accompagnato dall’esecuzione di brani musicali.

I Dialoghi di Pace sono una “lettura con musica” del messaggio che il Papa a Capodanno rivolge all’Umanità per la Giornata Mondiale della Pace.

Suddiviso fra attori-lettori, le cui voci si intrecciano e si incalzano come in un vero e proprio dialogo e si alternano alla musica, il Messaggio diventa opportunità di preghiera e meditazione per tutti: non solo per chi si professa cristiano cattolico ma anche per chi si riconosce in altri riferimenti religiosi, o non ne ha alcuno.

Un’introduzione musicale accoglie l’ingresso in chiesa creando un’atmosfera di raccoglimento adeguata a predisporsi spiritualmente all’ascolto e rispettosa del luogo sacro. La proposta piace perché, allestita con una formula semplice, rende gradevole accostarsi a un testo che normalmente solo pochi leggono per intero.

Questa iniziativa di sensibilizzazione sulla pace, avviata nel 2007 nella chiesa Regina Pacis di Cusano Milanino (MI) – dichiarata tempio votivo diocesano per la pace – in numerose località di Lombardia e d’Italia è diventata una tradizione importante promossa dalle comunità religiose e civili e sostenuta dalle più varie realtà dell’associazionismo dei rispettivi territori di riferimento.

Sarà presente l’arcivescovo di Milano Mario Delpini

Letture: Massimiliano Cividati, Giorgio Favia, Alessandro Gandini

Intermezzi musicali: Anna Prodi violino, Issei Watanabe viola da gambe, Matteo Vatovec flauto.

E altri ospiti speciali.

A cura di: Giovanni Guzzi ed Elena Galbiati.

I Dialoghi di Pace quest’anno sono dedicati alla memoria di Yuriy Kerpatenko, il direttore ucraino del Kherson Music and Drama Theatre, ucciso dall’esercito russo per essersi rifiutato di dirigere il concerto organizzato il 1° ottobre scorso per celebrare il ripristino di una “vita pacifica”, dopo l’annessione della città alla Federazione seguita ai referendum di fine settembre.

Il pensiero particolare al dramma che sta vivendo il popolo ucraino risuonerà anche nella versione per viola da gamba di un inno sacro della liturgia ortodossa, composto dal musicista ucraino D.S. Bortnjans’kyj, vissuto a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, che verrà eseguito durante la “diffusione” all’interno della chiesa della Luce di Betlemme, portata dagli Scout ogni anno, nel periodo natalizio, dalla Terra santa in molti paesi europei nel periodo natalizio.

Ingresso libero

L’edizione 2023 dei Dialoghi di Pace, dedicati al Messaggio di Papa Francesco per la 56ma Giornata Mondiale della Pace sul tema «Nessuno si salva da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace» (leggi qui) vede già un nutrito calendario di appuntamenti.

Ecco il calendario finora predisposto (qui la locandina con il programma completo).

Venerdì 13 gennaio, ore 20.45, Cinisello Balsamo (Mi): chiesa San Pio X (via Marconi 129) – Zona VII. Sarà presente l’Arcivescovo.

Domenica 22 gennaio, ore 16.30, Desio (MB): Basilica Santi Siro e Materno (piazza Conciliazione) – Zona V

Giovedì 26 gennaio, ore 21, Gorgonzola (MI): chiesa Santi Protaso e Gervaso (piazza della Chiesa 1) – Zona VI

Sabato 28 gennaio, ore 21, Lecco: Santuario della Beata Vergine della Vittoria (via Trieste 2), a conclusione della Marcia della Pace – Zona III

Domenica 5 febbraio, ore 15.30, Milano: Basilica Santa Maria di Lourdes (via Lomazzo 62) – Zona I

Domenica 12 febbraio, ore 15.30, Cornaredo: chiesa Santi Giacomo e Filippo (piazza Libertà)

Domenica 19 febbraio, ore 16, Milano: chiesa San Gottardo al Corso (corso San Gottardo 6)

Domenica 26 febbraio, ore 16, Saronno (Va): chiesa Santi Pietro e Paolo (piazza Libertà 2) – Zona IV

Domenica 26 febbraio, ore 16, Novate Milanese: chiesa Sacra Famiglia (via Resistenza 19)

Domenica 2 luglio, ore 15, Castelveccana (Va): chiesa Santi Pietro e Paolo (piazza Chiesa 3) – Zona II