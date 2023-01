Bollate. Lavori in corso, chiusura via Per Novate fino al 30 aprile

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 10 gennaio 2023 – Attenzione, dalle ore 9 dell’11 gennaio e fino al 30 aprile 2013, la via Per Novate sarà chiusa al traffico a causa dei lavori di demolizione del cavalcavia e successiva realizzazione di una nuova galleria. Resterà agibile il passaggio per i veicoli dei residenti e degli autorizzati fino al limite del territorio di Bollate.

L’accesso alla via Per Novate di Bollate per i mezzi di soccorso pubblico e d’emergenza, comprese le vetture delle forze di Polizia, è consentito solo da Nord con provenienza dalle vie Battisti e da Monte Grappa direttamente su via Per Novate.

Con provenienza da Sud, il Comune di Novate Milanese ha adottato un provvedimento analogo di chiusura al traffico veicolare della via Per Cascina del Sole, che nel comune di Bollate diventa via Per Novate.