INCENDIO IN AZIENDA DI LISSONE: VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 10 gennaio 2023 – Squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute nel pomeriggio per un incendio di una azienda a Lissone. Inviate sul posto autopompe di Desio, Monza, Seregno e Lissone, autobotti dal distaccamento di Carate Bovisio e una in supporto dal comando di Milano, autoscala e modulo di supporto della centrale di Monza. Sul posto per le valutazioni del caso il Funzionario VV.F. del Comando.