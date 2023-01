Corsico. Al Saloncino La Pianta la mostra NatuShiTab 

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 11 gennaio 2023 – Alicia Iglesias, Saba Najafi, Yukoh Tsukamoto, oggi ben inserite nell’ambiente artistico milanese, sono arrivate a Milano tra il 2008 e il 2014. Come per tutte le persone che migrano da un paese all’altro hanno dovuto scontrarsi con l’insufficiente padronanza della lingua italiana e con la chiusura dell’ambiente artistico. Tre docenti universitarie hanno saputo ricostruire una propria identità affrontando il problema dell’immigrazione, durissima perché strappa dalle proprie radici, del permesso di soggiorno e di un lavoro che permettesse di vivere in autonomia.

Ho conosciuto queste tre artiste in diversi momenti, Yukoh, giapponese, vari anni fa, Saba, iraniana, nel 2020 e Alicia, spagnola, quest’anno. Le loro modalità espressive mi hanno colpita e mi hanno trovata in sintonia.

Tutte rispettano e amano la natura e questo sentire viene esplicitato nel loro fare. Alicia, nel giorno della raccolta della carta, gira per Milano a caccia di cartoni per realizzare le sue sculture. Yukoh e Saba sono attratte dalle forme naturali degli alberi che restituiscono Yukoh avvolgendole con reti sospese, Saba con fili di cotone o di seta richiamando la poesia farsi.

Tutte sono partite dalla pittura nei propri luoghi di origine per espandere poi il proprio agire in altri campi. Alicia, ‘malata di pittura da quando aveva quindici anni’, si è dedicata anche alla stampa, alla fotografia e alla tridimensionalità. Yukoh, a Milano, ha lavorato nella Stamperia di arte grafica di Giorgio Upiglio e si è dedicata all’incisione e alla ceramica. Saba ha elaborato, attraverso l’uso di stoffe e fili, una modalità elegante di espressione artistica.

Tutte hanno vissuto con ansia il problema della tranquillità economica e hanno dovuto inserirsi nel mondo del lavoro in ruoli diversi rispetto all’insegnamento di arte ad alto livello.

Tutte sono, innanzitutto, donne.

Dall’articolo A Milano incontro con Alicia Iglesias (Spagna), Saba Najafi (Iran) e Yukoh Tsukamoto (Giappone) di Antonella Prota-Giurleo pubblicato sulla rivista online Noi donne del 16.12.2022

Mostra: collettiva

Artiste: Alicia Iglesias, Saba Najafi, Yukoh Tsukamoto

Titolo: NatuShiTab

parola inventata composta dalle iniziali del termine natura in lingua spagnola, giapponese e farsi.

Curatela: Antonella Prota-Giurleo per la Fondazione Sormani Prota-Giurleo

Luogo: Saloncino La Pianta – via Leopardi 7 – Corsico

Inaugurazione: sabato 14 gennaio 2023 alle ore 16

Saluti dell’Amministrazione comunale.

Letture poetiche di Attilia Garlaschi, Silvana Gatta, Rita Giacchetti in lingua italiana,

delle artiste in lingua originale.

Orari: da martedì a domenica dalle ore 16 alle 19, chiuso il lunedì.

Sono previste aperture al mattino per visite guidate per scuole, associazioni e

gruppi da concordare rivolgendosi al numero 3479742128 o 3470312744

Ingresso: gratuito

Informazioni: sito Fondazione http://www.fondazionesormaniprota-giurleo.it

Pagina FB e Instagram: Fondazione Sormani/Prota-Giurleo