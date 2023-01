Corsico. Concorso di Idee per i Rifiuti promosso da nove Comuni del Sud Milano: attestato di merito per gli studenti della Campioni e Mascherpa

Corsico (11 gennaio 2023) – Video, elaborati grafici, brani musicali per sensibilizzare le persone a una gestione attenta e corretta dei rifiuti. Martedì 10 gennaio, tutti gli studenti delle classi seconde e terze della secondaria di primo grado Campioni e Mascherpa hanno ricevuto un attestato di merito per il lavoro svolto. Hanno partecipato a un concorso proposto da nove Comuni del sud Milano (Buccinasco, Cesano Boscone, Cornaredo, Corsico, Cusago, Gaggiano, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio e Zibido San Giacomo) sul tema rifiuti.

«L’anno scorso – spiega l’assessora all’ambiente, Chiara Silvestrini – abbiamo sottoscritto, come assessori all’ambiente, un protocollo d’intesa sulla tutela del territorio e lo sviluppo sostenibile, promuovendo, come primo concorso rivolto alle scuole, il tema dei rifiuti. E i nostri studenti della media del Comprensivo Copernico hanno partecipato con grande entusiasmo. Mi sono complimentata con loro per l’ottimo lavoro svolto».



Corsico e gli altri Comuni che hanno sottoscritto il protocollo di collaborazione hanno deciso di sensibilizzare i giovani sull’abbandono dei rifiuti e il mancato rispetto delle regole per una corretta raccolta differenziata, perché il problema è particolarmente evidente nei diversi contesti territoriali.

«Per rispettare l’ambiente – prosegue l’assessora Silvestrini – basta poco. Per esempio, non gettare un mozzicone di sigaretta per strada o abbandonare frigoriferi o mobili, invece di portarli alla piattaforma ecologica. Un comportamento che non solo è scorretto, ma è anche un reato perseguibile penalmente. Ed è un costo per la comunità intera. Oggi ci troviamo a gestire delle vere e proprie discariche a cielo aperto, perché ci sono alcuni che hanno scelto di non rispettare le più elementari regole del vivere civile».

Alla consegna degli attestati, assieme all’assessora Silvestrini e agli studenti e alle studentesse, c’erano le insegnanti che hanno seguito passo per passo i loro allievi. Oltre al dirigente scolastico Aldo Domina e all’assessora alle scuole e alla comunicazione, Angela Crisafulli. «Tutti i lavori presentati – evidenzia l’esponente della Giunta Ventura – saranno pubblicati in un’apposita sezione del portale web del Comune. E al termine del nuovo concorso, dedicato quest’anno all’acqua, organizzeremo una mostra aperta alla cittadinanza, affinché tutti possano ammirare le capacità e lesensibilità dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze sui temi legati alla sostenibilità ambientale. Ringrazio, a nome dell’amministrazione comunale, il dirigente e le insegnanti per aver aderito alla nostra proposta. E tutti i giovani partecipanti».