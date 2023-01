Covid, Altitonante: “Ricordiamo gli esempi positivi delle raccolte fondi intitolando una via di Milano al donatore ignoto”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 gennaio 2023 – “In questi giorni si torna a parlare dell’aumento di casi di contagi, di controlli agli aeroporti per i voli provenienti dalla Cina, quasi come se fossimo tornati indietro di tre anni, quando la Lombardia e l’Italia sono state colpite molto duramente dalla pandemia da Covid – afferma Fabio Altitonante, consigliere regionale di Forza Italia – ma in questo periodo voglio ricordare un altro genere di ondata: la marea di donazioni di aziende e singoli cittadini che spontaneamente hanno aderito alle raccolte fondi promosse in quei giorni per sostenere lo sforzo del personale sanitario impegnato a salvare più vite possibili.

Voglio ricordare in particolare un caso, quando insieme a Milena Olini abbiamo convinto decine di cittadini a raccogliere oltre 30mila euro per l’ASST Melegnano Martesana, struttura che anche grazie a questi fondi era riuscita ad aumentare le sue terapie intensive passando da circa 15 posti letto a 37 complessivi. È stato un ottimo esempio di collaborazione tra istituzione regionale, amministratori locali e cittadini generosi.

Per ricordare questa onda di generosità credo sia il momento di individuare una via a Milano per intitolarla “via della solidarietà” o “via del donatore ignoto” per ricordare il contributo di ciascuno al bene comune”.

