13 e 14 GENNAIO, FDI PRESENTA I CANDIDATI ALLE REGIONALI E APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 gennaio 2023. Il 13 e 14 gennaio, all’auditorium Testori in piazza Città di Lombardia, Fratelli d’Italia presenterà i suoi candidati alle Regionali e aprirà la campagna elettorale alla presenza di ministri, parlamentari, portavoce provinciali e del presidente Attilio Fontana.

Il premier Giorgia Meloni concluderà l’evento sabato alle 18.

“ ‘Pronti, candidati al via’ abbiamo titolato l’evento perché, come per le ultime elezioni Politiche, Fratelli d’Italia c’è ed è pronta a governare la regione locomotiva d’Italia. Andiamo al voto con un programma concreto e una visione del futuro ampia e innovativa, di cui parleremo in maniera esauriente nelle giornate di venerdì e sabato. In ciascuna provincia presenteremo dei candidati che sono strettamente legati al territorio e che hanno ascoltato le istanze e le necessità di cittadini e amministrazioni locali”, spiega il ministro Daniela Santanché, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia.

V.A.