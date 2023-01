Besana Brianza. 76enne schiacciato da albero che stava tagliando, trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza

(mi-lorenteggio.com) Besana Brianza, 12 gennaio 2023 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.30, in un bosco, adiacente alla via dei Ronchi, nella frazione di Calòm un uomo di 76enne è rimasto schiacciato da una pianta che stava potando. Da Milano è partito l’elisoccorso, che ha raggiunto il luogo dell’incidente insieme ai Vigili del Fuoco e a un’ambulanza. L’uomo, dopo le prime cure, è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

Poco prima, intorno alle ore 15.00, a Plesio, in provincia di Como, un uomo di 57 anni è deceduto, mentre tagliava alcune piante.

V. A.