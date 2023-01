Dalla PAC 35 miliardi di euro all’Italia in 5 anni: Coldiretti a convegno sulle novità per le imprese

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 gennaio 2023 – In cosa consistono le principali novità della Politica Agricola Comune dell’Unione europea entrata in vigore il 1 gennaio e cosa potranno rappresentare per il settore primario della Lombardia: è a queste domande che intende rispondere il summit organizzato dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza per lunedì 16 gennaio.

L’appuntamento dedicato a “PAC e PSR: le novità 2023 per aiuti diretti e sviluppo rurale” è alle ore 14.30 presso il Parco Tecnologico Padano di via Albert Einstein a Lodi. Al tavolo dei relatori Angelo Frascarelli, Presidente di Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e docente di Politica Agroalimentare all’Università di Perugia, e Andrea Massari, Direttore generale Agricoltura di Regione Lombardia. Interverranno, inoltre, Alessandro Rota, Presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, e Umberto Bertolasi, Direttore della Federazione interprovinciale.

Per l’Italia – spiega Coldiretti – la nuova PAC mette in campo complessivamente 35 miliardi di euro in 5 anni, risorse fondamentali per sostenere la competitività delle imprese agricole e l’obiettivo della sovranità alimentare del Paese in un momento di grande difficoltà per il balzo dei costi delle materie prime, dei carburanti e dell’energia, con più di una impresa agricola su dieci che a livello nazionale rischia di chiudere. Il nuovo PSR, il Piano Strategico Regionale, chiamato a mettere a terra le risorse della PAC per le imprese agricole lombarde – precisa la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – prevede invece 39 linee di intervento e una dote di 835 milioni di euro.

All’incontro di Lodi, oltre che in presenza, sarà possibile assistere anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Coldiretti Milano Lodi Monza Brianza.