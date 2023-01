Plesio (Co). Incidente mortale sul lavoro: operaio schiacciato da pianta

(mi-lorenteggio.com) Plesio, 12 gennaio 2023 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.00, in un bosco adiacente alla SP 7, in località impervia, un uomo di 57 anni di San Siro (Como) è deceduto schiacciato da una pianta, mentre tagliava alcuni alberi. Inutili i soccorsi del personale sanitario di un’ambulanza, un’automedica e di quello dell’elisoccorso, giunto da Como. In corso tutte le indagini per ricostruire l’esatta dinamica.

Un altro incidente analogo è avvenuto intorno alle ore 15.30 a Besana Brianza, dove un uomo di 76 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dopo esser stato travolto da una pianta che stava tagliando.

Redazione