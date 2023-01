Rho. Il benvenuto di sindaco e dirigente ai nuovi dipendenti comunali

Un corso di formazione per favorire l’inserimento

Rho, 12 gennaio 2023 – Non solo parole di benvenuto, ma un corso di formazione a partire dall’impatto con la realtà rhodense, per molti del tutto nuova, provenendo da altre regioni italiane. Il Comune di Rho ha accolto nel corso dell’anno 2022 complessivamente quaranta nuovi assunti che andranno per lo più a sostituire personale che non è più in servizio.

Di questi, solo nelle ultime settimane del 2022 in seguito ad appositi concorsi, sono entrate a far parte della macchina amministrativa trenta persone, rinforzando vari servizi. Per loro è stato avviato un percorso di diversi incontri per garantire il miglior inserimento possibile.

Un primo incontro formativo si è svolto la mattina dell’11 gennaio 2023 nella sala del Consiglio comunale. Il Sindaco Andrea Orlandi ha voluto rivolgere a tutti un saluto introduttivo: “Da decenni non si avevano tanti nuovi ingressi tutti assieme: erano molto attesi, soprattutto in uffici che si trovavano in sofferenza per la necessità di nuove risorse. Non mi stanco mai di ripetere che il dipendente pubblico compie una scelta importante, sceglie di lavorare non solo per se stesso ma per la comunità. Permette di far sì che ogni cittadino, dal bimbo che frequenta il nido all’anziano, passando dal mondo lavorativo professionale, possa trovare le migliori condizioni di vita. Una scelta di grande valore, in controtendenza con la vulgata comune secondo cui il dipendente pubblico non fa nulla. Vi accorgerete sulla vostra pelle che di lavoro se ne fa tantissimo e la qualità fa la differenza. Vi rivolgo un ringraziamento particolare da parte mia e da parte di tutti i rhodensi. Avanti tutta!. Assorbite l’esperienza di chi è attivo qui da anni e siate portatori di innovazione. Buon lavoro”.

Ciascun dipendente ha avuto modo di presentarsi, di dire da dove proviene e di raccontare come sia stato il primo impatto con l’ufficio o servizio a cui è stato destinato. “C’è tanto da fare, ma siamo qui apposta”, “siamo stati accolti benissimo e il clima è molto positivo” il filo conduttore dei diversi interventi.

La dirigente ad Affari generali, personale e organizzazione, Emanuela Marcoccia, affiancata dalla funzionaria Patrizia Caliano, ha presentato anche il nuovo direttore dei Lavori Pubblici Annapaola Menotti. Quindi ha iniziato la prima giornata formativa dopo aver fornito alcune informazioni generali, per favorire l’inserimento nel contesto rhodense e nell’ambito normativo di riferimento, anche perché oltre ad alcuni giovani ci sono persone che arrivano dal mondo privato.

Ciascuno perfezionerà la formazione con l’affiancamento dei colleghi ed aggiornamenti specifici. La prossima settimana la formazione proseguirà su altri temi di natura finanziaria alla presenza del dirigente dei Servizi di programmazione economica e delle Entrate, Vittorio Dell’Acqua, poi la formazione proseguirà in altri incontri su diverse tematiche di interesse comune che saranno tenuti sempre dal Direttore del Personale.

“Vorrei trasmettervi l’importanza del ruolo e del lavoro che andate a svolgere mettendo in risalto la sua accezione positiva: mentre assistiamo alla rappresentazione di tanti luoghi comuni che colpiscono la categoria del dipendente pubblico, il lavoro serio, professionale e silenzioso di tanti di noi passa inosservato – ha spiegato Emanuela Marcoccia – Prendo spunto dal discorso di fine 2022 del presidente Sergio Mattarella, che ha voluto citare, tra quanti formano la Repubblica “la donne e gli uomini che lavorano nella Pubblica Amministrazione”. Il ministro Paolo Zangrillo evidenziando la “professionalità e passione” che ha scoperto essere nella Pubblica Amministrazione, ci chiede di essere consapevoli della responsabilità che assumiamo. Ci sono motivi diversi che vi hanno portato qui a Rho: qualcuno arriva dal privato, qualcuno ci è arrivato per caso, qualcuno si avvicina a casa, qualcuno ha scelto con convinzione di lavorare in una Pubblica Amministrazione. Tutti costituite una forza per generare valore pubblico al servizio dei cittadini. Buon lavoro!”.