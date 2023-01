La Lombardia riconosca Gerusalemme capitale d’Israele

Dichiarazione di Gianni Rubagotti, segretario della Associazione per l’Iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 gennaio 2023. “Leggo con piacere che la Regione Piemonte ha chiesto ieri il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele, a seguito dell’apertura dell’Ufficio Economico del Piemonte a in quella città nel luglio 2022 e i ringraziamenti ufficiali dell’Ambasciata di quello stato, di cui ricordo che Marco Pannella è stato fiero difensore anche quando in Italia andava poco di moda.

E la Lombardia?

Ha aperto un Ufficio Economico a Gerusalemme, magari in collaborazione con quello piemontese per dividere i costi?

Ha fatto un passo simile in Consiglio Regionale?

Se non è così è urgente chiedere a chi si presenta per governarla se è disposto a colmare queste lacune e magari se è disponibile a fare un “accordo di Abramo” Israele-Lombardia per facilitare l’accesso dei nostri cittadini alle tecnologie avanzate del paese di Ben Gurion che tanto possono aiutarci contro la siccità appena sofferta con una migliore gestione delle acque in cui sono maestri o anche tagliando i costi della sanità con la telemedicina che tenendo molti pazienti lontani dagli ospedali migliora la loro qualità di vita e può tornare utile e può tornare utile se un ritorno del covid dovesse chiedere maggiore distanziamento sociale. Ma ci sono tanti altri esempi di come il paese leader nella creazione di start up tecnologiche può aiutare le aziende lombarde.”

Redazione