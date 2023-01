Lodi. Bloccato col taser, arrestato

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 13 gennaio 2023 – Nel primo pomeriggio di mercoledì, la sala operativa della Questura di Lodi riceveva una richiesta di intervento nel centro di Lodi da parte di un tecnico del gas che segnalava una persona molesta tanto da impedirgli di lavorare.

Veniva pertanto inviata una volante, che in brevissimo tempo si portava sul luogo dell’intervento riuscendo ad intercettare l’uomo segnalato, un condomino di nazionalità straniera di mezza età e regolare sul territorio nazionale.

Lo stesso, in forte stato di alterazione alcolica, dapprima insultava gli agenti e poi, di propria iniziativa, li spingeva violentemente. Dopo essere stati aggrediti, gli operanti utilizzavano lo spray al peperoncino in dotazione, al fine di contenerne gli atteggiamenti violenti, ma l’uomo, protraendo la propria condotta, continuava a sferrare agli agenti calci e pugni.

L’uomo, non nuovo a questo genere di episodi, e già gravato da condanne per fatti analoghi, veniva quindi accompagnato in Questura dove veniva tratto in arresto per resistenza e violenza pubblico ufficiale.

Nella giornata odierna, nell’udienza per direttissima, veniva convalidato l’arresto e comminata la misura cautelare dell’obbligo di firma per 3 giorni a settimana. Nei giorni scorsi, la locale Squadra Mobile, dava esecuzione di un provvedimento di ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, a carico di un uomo classe 1965, domiciliato in questo Capoluogo.

A carico dello stesso risultano diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, contro la persona e per plurima detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti e dovrà espiare la pena di mesi 4 di reclusione presso il proprio domicilio in ordine ad una condanna per ricettazione per fatti avvenuti nel capoluogo lombardo nel mese di aprile 2015