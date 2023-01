Milano. 54enne cade da autocisterna in via Triboniano, trasportato in codice rosso al San Gerardo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 gennaio 2023 – Nel primo pomeriggio di oggi, in via Triboniano 103, in zona Certosa, intorno alle ore 13.45, un operaio di 54 anni è caduta dall’autocisterna che stava lavando, riportando gravi contusioni.

Il ferito, soccorso da un’ambulanza della Croce Rosa Celeste e da un’automedica, è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, che hanno fatto tutti i rilievi per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.