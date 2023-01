Musica a palla! Il live music contest firmato Powervolley Milano e Radio LatteMiele

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 gennaio 2023 – Dal binomio musica e sport prende vita il contest “Musica a Palla”. In collaborazione con Radio LatteMiele, la società del presidente Lucio Fusaro è lieta di comunicare la partecipazione ad una fantastica iniziativa che ha il duplice intento di supportare giovani musicisti e dare visibilità a nuovi contesti musicali, stringendo così un legame più profondo e sincero con il progetto “Il contatto tra musica e sport”. Una novità assoluta per Powervolley che, grazie alla preziosa partnership con la rinomata emittente nazionale, avrà il piacere e l’onore di dare il via a una serata di musica e divertimento. Segnatevi questa data: martedì 17 gennaio presso il Rock’n’Roll Club a Milano (Via Bruschetti 11, angolo Via Zuretti – Milano). Sarà proprio la storica location milanese il palco sul quale i nostri beniamini del volley saranno chiamati in veste di giudici a determinare nel breve contest canoro chi tra alcuni fra gli artisti di spicco del panorama indie-underground italiano sarà il vincitore del contest con i loro brani più belli. Still Charles, Elex, Danu e Sofia Sole saranno i cantanti in gara. Non solo “Musica a palla” animerà la serata al Rock’n’Roll, in palio, infatti, il vincitore si aggiudicherà un mese di rotazione radiofonica e avrà la possibilità di esibirsi live in apertura al big match tra l’Allianz Milano e i campioni del mondo della Sir Safety Susa Perugia al Mediolanum Forum di Assago il 28 gennaio.

Saranno i nostri campioni a votare quali tra gli artisti in gara potranno avere accesso al premio finale del contest musicale: in giuria infatti avremo il capitano Matteo Piano, Marco Vitelli, Agustin Loser, Nicola Pesaresi e Claudio Galli. Immancabili i giudizi dei giornalisti di Radio LatteMiele Carlo Mondonico (speaker dei programmi “Spoiler” e “Il Dedicomico”) ed Enrico Dedola (speaker programma “Gli Sveglioni”).

QUANDO: Martedì 17 gennaio 2023

ORE: dalle 22.00

DOVE: Rock’n’Roll Milano, via Giuseppe Bruschetti 11 Milano (MI)

| Sito: rocknrollclub.it | Instagram: rocknroll_milano | Facebook: rocknrollclub

Entrata gratuita

CANTANTI IN GARA: Still Charles, Elex, Danu, Sofia Sole + guest tba

GIUDICI POWERVOLLEY: Claudio Galli, Matteo Piano, Marco Vitelli, Augustin Loser,

Nicola Pesaresi.

GIUDICI RADIO LATTEMIELE: Carlo Mondonico, Enrico Dedola

DJ SET: Edoardo De Simone