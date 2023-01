Rozzano. Premiati i vincitori del concorso “Vetrine di Natale 2022”

Oltre trenta partecipanti e sei vincitori per la seconda edizione dell’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale e rivolta alle attività commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi della città.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 13 gennaio 2023 – Sono oltre trenta i negozi di Rozzano che in occasione delle scorse festività natalizie hanno partecipato al concorso per la vetrina di Natale più bella. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, dopo lo stop imposto dalla pandemia, è stata promossa dall’amministrazione comunale e ha fatto parte del più ampio calendario di eventi per animare la città durante il periodo natalizio.

Questa mattina il sindaco Gianni Ferretti e l’assessore al commercio Maira Cacucci hanno consegnato le targhe di riconoscimento.

Il primo premio assoluto è stato assegnato all’“Ottica Di Girolamo” premiata anche per la categoria merceologica. A seguire “La Casa del Pane”, “Mani di Forbici Acconciature”, “Scandal” e “Pianeta Casa”.

Il premio social è stato assegnato al “Colorificio Pastore”, super votato con oltre 200 like.

“Anche quest’anno il concorso ha riscontrato un’ottima partecipazione sia da parte delle attività commerciali sia dei cittadini che hanno votato attraverso la pagina Facebook del Comune – commenta il sindaco Gianni Ferretti – siamo felici di avere raggiunto l’intento di questa iniziativa, dare slancio e vitalità alle nostre attività di vicinato, riscoprendo il valore e il ruolo delle vetrine”.

Durante lo scorso mese di dicembre, gli esercizi aderenti hanno esposto fuori dal negozio un cartello che indicava la loro partecipazione al concorso. Le foto delle vetrine sono state pubblicate anche sulla pagina Facebook del Comune per permettere a tutti i cittadini di votare.

Le preferenze raccolte sulla pagina social, insieme a quelle espresse da un’apposita giuria nominata dal Comune e composta da un rappresentante di Confcommercio Binasco, un membro dell’associazione Pittori di Rozzano e un consigliere comunale referente per il commercio, hanno permesso di decretare i vincitori.

Nella foto allegata il sindaco Gianni Ferretti premia il titolare dell’Ottica Di Girolamo, primo classificato al concorso.

V.A.