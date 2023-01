L’Allianz Cloud apre le porte al big match tra Milano-Modena

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 14 gennaio 2023. – Si affida al fattore casalingo l’Allianz Powervolley per il big match che attende la formazione di coach Piazza tra le mura amiche dell’Allianz Cloud (h. 18:00 in diretta su RAI Sport e Volleyballworld.tv). La società meneghina ospita la Valsa Group Modena per la quarta giornata di ritorno di Superlega. Dopo l’acuto a Siena, i meneghini cercano la vittoria casalinga che non arriva dallo scorso 16 ottobre proprio contro i toscani.

Prestazioni in crescita sotto il profilo del gioco e miglioramenti per quanto concerne la condizione atletica: le gare dell’ultimo periodo, hanno evidenziato come Milano non abbia mai mollato la presa ma abbia invece evidenziato una reazione dopo le cadute ad inizio girone. Contro Modena sarà il match n. 27 per Piano e compagni (i precedenti sono a favore degli emiliani, 20 a 6) che cercheranno di tornare al successo all’Allianz Cloud. I gialli corrono in SuperLega, come dimostrano i tre successi per 3-0 nel girone di ritorno valsi il secondo posto (a 29 punti contro i 20 dell’Allianz Powervolley per il 7° posto), che solo la giornata scorsa, ha costretto a un duro ko Civitanova. Esattamente ciò che Milano aveva fatto lo scorso 29 dicembre, nei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia, riuscendo a dare seguito a quanto di buono messo in mostra con i cucinieri anche nella sfida con Siena. Competizione quella tricolore, ai cui gli emiliani non sono, invece, riusciti a dare seguito e mercoledì hanno ceduto al tie break in Germania senza però compromettere la qualificazione ai Quarti di CEV Cup, alla portata nel ritorno al PalaPanini. Gli uomini di Piazza, vittoriosi al tie break nella gara di andata, sanno che dovranno confrontarsi con un avversario in forma come il team modenese che, dopo un inizio di stagione complicato, ha trovato la giusta alchimia in campo. Tanti gli ex: Yuki Ishikawa (21 punti ai 2000 in carriera), Matteo Piano e Paolo Porro, così come coach Roberto Piazza, hanno trascorsi modenesi, Elia Bossi e coach Andrea Giani hanno avuto esperienze a Milano.

DICHIARAZIONI

Agustin Loser (Allianz Powervolley Milano): «Quella di domenica sarà una gara difficile, Modena sta facendo molto bene, penso che stiano trovando ottime soluzioni alternative di gioco. Giocheremo in casa nostra, penso che anche noi stiamo facendo vedere il nostro potenziale, sarà sicuramente una grande sfida. Lavoreremo per replicare il risultato del girone di andata, di sicuro dobbiamo preparare una buona partita, sapendo che è una squadra tosta, come lo siamo noi d’altronde. Di sicuro il servizio e l’attacco saranno importanti, continueremo con le sessioni video e analizzeremo ogni aspetto per arrivare pronti domenica».

STATISTICHE

Il match Allianz Powervolley Milano – Valsa Group Modena sarà il confronto numero 27 tra le due società: 6 successi per Milano, 20 per Modena.

EX

Yuki Ishikawa a Modena nel 2014/2015; Matteo Piano a Modena nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; Paolo Porro a Modena nel 2020/2021; Elia Bossi a Milano nel 2018/2019 – Allenatori: Roberto Piazza a Modena nel 2016/2017; Andrea Giani a Milano nel 2017/2018, 2018/2019.

DIRETTA TV

Il match delle 18.00 Allianz Powervolley Milano – Valsa Group Modena sarà visibile in diretta su RAI Sport con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, e in streaming sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv con il commento italiano di Giorgio Goldoni e Lorenzo Castiglia.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Porro – Patry, Loser – Piano, Ishikawa– Ebadipour, Pesaresi (L). All. Piazza.

Valsa Group Modena: Bruno – Lagumdzija, Stankovic – Sanguinetti, Ngapeth– Rinaldi, Rossini (L). All. Giani.

Arbitri: Lot – Brancati. (Braico, Stancati)

Impianto: Allianz Cloud di Milano.

Redazione