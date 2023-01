Milano. La compagnia claunTeatrale TipiAtipici in scena al Teatro Oscar

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 gennaio 2023 – La compagnia claunTeatrale TipiAtipici, nasce nel 2017 con l’intento di creare spettacoli raccolte fondi ad ingresso offerta libera, per sostenere i progetti associativi di clown terapia, nei reparti ospedalieri (pediatria, Oncologia, Dialisi e terapia intensiva) RSA, Hospice in strutture di Milano e Provincia in cui operiamo i Duturclaun VIP Milano dal 2004.

Da quest’anno è diventata associazione TipiAtipici ETS ed ha sviluppato una nuova iniziativa focalizzata a sostenere progetti di associazioni che svolgono attività coerenti con la nostra filosofia.



Lo spettacolo è composto da una serie di gag clown-teatrali (circostanze) che si sviluppano in un “atipico” condominio, composto da stanze abitate da “tipi” eccentrici, che in un ora e mezza di spettacolo conducono il pubblico in situazioni coinvolgenti

Il prossimo spettacolo sarà il 28 gennaio alle ore 19:30 al Teatro Oscar di Via Lattanzio, 48 a Milano

Lo Spettacolo è finalizzato alla raccolta fondi per il sostegno di progetti del CAV Mangiagalli e iniziative culturali dei TipiAtipici.

Redazione