MILANO SI CONFERMA CAMPIONE DI SOLIDARIETÀ: DONATI 571 INGRESSI PER IL ‘BIGLIETTO SOSPESO’ DI LIRICO E NAZIONALE

FORTE: GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO A REGALARE UN SORRISO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 gennaio 2023. Milano e i milanesi si confermano campioni di solidarietà. L’iniziativa natalizia promossa da Matteo Forte, amministratore delegato per l’Italia di Stage Entertainmet e inventore di heArt, la piattaforma Social dedicata al mondo dell’arte e dello spettacolo, di donare un ‘biglietto sospeso’ per gli eventi in programmazione ai teatri Lirico ‘Giorgio Gaber’ e Nazionale ha riscontrato un successo che va oltre ogni più rosea aspettativa. Sono stati infatti 571 i biglietti donati e in parte già utilizzati da ‘Azione Solidale’ e Cometa che hanno reso concreta e operativa questa iniziativa.

“Ancora una volta – commenta Matteo Forte – abbiamo constatato che Milano è sempre la città ‘col coeur in man’. Desidero ringraziare davvero tutti coloro, e sono tantissimi, che hanno donato contribuendo a regalare un sorriso a molte persone. Da qui la decisione di proseguire questa gara di solidarietà. Il nostro obiettivo resta quello di offrire a tutti, in questo caso a chi fa più fatica, un momento di allegria all’insegna della spensieratezza”.

V.A.