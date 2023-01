Pronto il dispositivo di sicurezza per l’inaugurazione di Bergamo-Brescia capitale della cultura 2023

Una centrale operativa unificata coordinerà gli interventi a tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica



(mi-lorenteggio.com) Bergamo – Brescia, 14 gennaio 2023 – È pronto il dispositivo per garantire il massimo profilo di sicurezza nella città di Bergamo in vista delle tre giornate di inaugurazione di “Bergamo-Brescia Capitale italiana della Cultura 2023”, in programma da venerdì 20 a domenica 22 gennaio, durante le quali sono attese oltre 20mila visitatori che potranno assistere a tanti eventi di arte e spettacolo.

Oggi in prefettura, nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito e presieduto dal prefetto Giuseppe Forlenza, sono state messe a punto tutte le misure necessarie per assicurare che l’importante iniziativa si svolga in una cornice di sicurezza, sia con riguardo agli aspetti di safety per la salvaguardia dell’incolumità delle persone, che per quanto attiene più strettamente ai profili di security, attraverso la pianificazione di servizi mirati.

Per assicurare il coordinamento degli interventi necessari e garantire una risposta tempestiva e adeguata a ogni possibile problematica che dovesse eventualmente presentarsi durante l’evento, il prefetto ha istituito una centrale operativa unificata – che opererà in raccordo con il comitato operativo comunale (Coc) – composta oltre che dal responsabile per la sicurezza della manifestazione, da componenti della questura, dei comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, della Polizia locale e della sezione Polizia stradale, della protezione civile regionale e dell’agenzia regionale Emergenza e urgenza (Areu)-118.

Le misure di vigilanza e sicurezza decise ierii per l’inaugurazione saranno poi ‘messe a punto’ su un piano operativo, in un tavolo tecnico in questura.

