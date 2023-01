Val Brembana. Soccorse due escursioniste: una raggiunta con il quad, l’altra con l’elisoccorso giunto da Milano

(mi-lorenteggio.com) Val Brembana, 14 gennaio 2023 – Intervento in Val Brembana nella tarda mattinata di oggi, sabato 14 gennaio 2022, per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. I tecnici sono stati allertati poco dopo le 11:30 per una donna di 35 anni che aveva avuto un problema alla schiena, mentre stava camminando lungo un sentiero, il percorso che di solito è utilizzato da chi va a ciaspolare. Ha chiesto aiuto e la centrale ha attivato il Soccorso alpino. La squadra è partita subito, con il mezzo quad dell’Associazione Akja (Associazione volontari soccorso e sicurezza piste sci); sul posto anche due sanitari del Cnsas, che hanno raggiunto la donna, l’hanno valutata, caricata sul mezzo e portata all’ambulanza. L’intervento è finito verso le 13:30, con il rientro dei soccorritori.

PONTERANICA (BG) – Altro intervento oggi in Val Brembana: le squadre della VI Delegazione Orobica sono state attivate dalla centrale nel pomeriggio per soccorrere una escursionista, infortunata mentre stava camminando, in località Maresana. Ha riportato la sospetta frattura di una caviglia e quindi ha chiesto aiuto. La centrale ha attivato i soccorsi. È decollato l’elisoccorso di Milano di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, pronte per eventuale supporto le squadre territoriali del Cnsas. La donna è stata portata in ospedale. L’intervento è cominciato poco dopo le 16:00 ed è finito dopo circa un’ora.

V. A.